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Обстріл Немишлянського району: пошкоджено шляхи залізничного сполучення, школа, гуртожиток та житловий будинок

Обстріл Немишлянського району: пошкоджено шляхи залізничного сполучення, школа, гуртожиток та житловий будинок

Сьогодні снаряди ворога вдарили неподалік житлових будинків та школи у Немишлянському районі. Ніхто з громадян не постраждав, повідомляє ГУНП Харківської області.

Інформація про обстріл надійшла до поліції 2 липня близько 04:00. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2, спеціалісти вибухотехнічного управління, співробітники ДСНС.

Внаслідок влучання боєприпасу пошкоджені вікна гуртожитку та житлового будинку, шляхи залізничного сполучення, у школі постраждали двері та вікна.

Правоохоронці здійснили огляд місця події, задокументували злочин, зібрали речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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