Чугуївський район: рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Вранці 2 липня окупанти здійснили черговий обстріл Чугуївського району: в результаті трапилось дві пожежі. В селищі Велика Бабка на території дачного кооперативу горіла господарча споруда на площі близько 40 кв. метрів.

Друга пожежа сталася на території одного з лісгоспів неподалік селища Кочеток. Там горіла хвойна підстилка на площі 3 га.

До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини з міста Чугуєва. Останній осередок пожежі ліквідований о 13:55. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости