Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:31
Просмотров: 58

Чугуївський район: рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Чугуївський район: рятувальники ліквідували 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Вранці 2 липня окупанти здійснили черговий обстріл Чугуївського району: в результаті трапилось дві пожежі. В селищі Велика Бабка на території дачного кооперативу горіла господарча споруда на площі близько 40 кв. метрів.

Друга пожежа сталася на території одного з лісгоспів неподалік селища Кочеток. Там горіла хвойна підстилка на площі 3 га.

До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини з міста Чугуєва. Останній осередок пожежі ліквідований о 13:55. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 