Закарпатська митниця назвала найдорожче авто, завезене за нульовою ставкою

Станом на 1 липня у зоні діяльності Закарпатської митниці з початку дії закону про «нульове розмитнення» випущено для вільного обігу 18897 авто, придбаних українцями за межами країни. Ціна найдорожчого автомобіля, розмитненого за нульовою ставкою, склала $220 тис, це – Mercedes-Benz G63 AMG (2022 р.в.), пише OBOZREVATEL.

Власник елітного автомобіля – підприємець з Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської митниці у Facebook.

Найбільше було ввезено таких марок автомобілів:

Volkswagen – 3918 т/з;

Skoda – 2334 т/з;

Mercedes-Benz – 1764 т/з;

Audi – 1472 т/з;

BMW – 1155 т/з;

Ford – 110 т/з;

Opel – 956 т/з;

Renault – 755 т/з;

Toyota – 575 т/з;

Hyundai – 572 т/з.

За “віковою категорією” найменше ввезено автомобілів до 5 років – 1321 т/с, від 6 до 10 років – 2917 т/с, і найбільше від 11 років і старше – 14659 т/с. Нові автомобілі (2021-2022 р.в.) – 128 т/с.

Що стосується вартості транспортних засобів, що ввозяться для вільного обігу, то найбільшу кількість склали автомобілі:

– до $5 тис. – 14284 од.;

– до $10 тис. – 2613 од.;

– до $15 тис. – 854 од.;

– понад $15 тис. – 1146 од.

Загалом у зоні діяльності Закарпатської митниці випущено для вільного обігу 18 транспортних засобів, вартість яких становить понад $100 тис.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня скасували безкоштовну розмитнення. При ввезенні авто та його оформленні українцям доведеться сплачувати акциз та інші податки.

Агентство Телевидения Новости