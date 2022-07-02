ЗСУ відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Дементіївка на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 липня. 129 доба війни.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА «Орлан-10».

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости