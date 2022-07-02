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Під час обстрілів Дергачах поранено одну людину

Під час обстрілів Дергачах поранено одну людину

На 129-й день російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

Окупанти нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки, гатили з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному. Унаслідок ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа.

Російська армія утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу. Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.

«Протягом дня міська рада спільно х волонтерами здійснювала гуманітарну роботу в різних районах нашого міста.

Члени Корпусу громадської безпеки закрили плівкою і ДВП контури 15-ти вікон у пошкоджених приватних будинках, відремонтували паркан та 3 дахи в оселі пенсіонерів.

Енергетики Дергачівського РЕМу ліквідували пошкодження 24-х міських електромереж та підключила світло 24-м абонентам.

Робітники Дергачівського відділення Харківгазу відновили подачу блакитного палива 5-м абонентам».

Агентство Телевидения Новости

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