Під час обстрілів Дергачах поранено одну людину
На 129-й день російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.
Окупанти нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки, гатили з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному. Унаслідок ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа.
Російська армія утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу. Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.
«Протягом дня міська рада спільно х волонтерами здійснювала гуманітарну роботу в різних районах нашого міста.
Члени Корпусу громадської безпеки закрили плівкою і ДВП контури 15-ти вікон у пошкоджених приватних будинках, відремонтували паркан та 3 дахи в оселі пенсіонерів.
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