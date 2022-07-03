О четвертій ранку по Харкову стався ракетний удар

Сьогодні харків’яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів

Зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан – середній.

▪️По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.

▪️Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.

Українські захисники тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

Наші Збройні Сили успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки.

Агентство Телевидения Новости