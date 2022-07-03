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Ніч у Бєлгороді: нові гучні “хлопки”, пожежа, загиблі

Ніч у Бєлгороді: нові гучні “хлопки”, пожежа, загиблі

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков  заявив, що в Бєлгороді була серія “гучних звуків” і імовірно там спрацювало ППО.

“Півгодини тому в Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23… Причини того, що сталося, з’ясовуються, імовірно спрацювало ППО”, – повідомив керівник бєлгородського регіону, передає УП.

Гладков заявив, що наразі є троє постраждалих, вони госпіталізовані.

Згодом Гладков повідомив, що  троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.    

Агентство Телевидения Новости

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