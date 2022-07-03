Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 110

Через обстріли сильно горів Чугуївській район

Через обстріли сильно горів Чугуївській район

За добу з 02 по 03 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 5, пожежі з інших причин — 8, також 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 — на допомогу комунальникам, 2 — для надання допомоги населенню та 5 — інші виїзди.

Усі 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському районі Харківської області. Горіли господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка і суха трава

.2 рази підрозділи ДСНС залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт: у Київському та Холодногірському районах Харкова.Піротехніки ДСНС ліквідували 44 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 