Росіян могли вбити їхні ж військові

Нічні вибухи в Бєлгороді могли статися через неправильну траєкторію снарядів, випущених російськими військовослужбовцями. Про це свідчать уламки зенітних ракет, які застрягли у деяких міських будівлях після обстрілу, пише Телеграф.

Увагу на технологічні особливості снарядів звернули увагу в антивоєнному Telegram-каналі “Сеятель ветра”. Його адміністратори наголошують, що українська армія не має такого озброєння, тому очевидні висновки напрошуються самі собою.

Швидше за все, по Білгороду “відпрацювали” ракетами із зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир С1”. Більше того, частина експертів вважає, що удари не були випадковими.

Путін вирішив згадати давнину і наказав завдати удару по житломасиву в Білгороді, так само, як 20 років тому їм були віддані накази ФСБ підірвати житлові будинки в Москві і Волгодонську, щоб використовувати це, як привід для реваншу в Чеченських війнах, написав Антон Геращенко

Агентство Телевидения Новости