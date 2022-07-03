Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:56
Просмотров: 84

Воронка в 6 метрів у власному подвір’ї. Деталі ранкового обстрілу (фото)

Воронка в 6 метрів у власному подвір’ї. Деталі ранкового обстрілу (фото)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка.

Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч.

Глибина воронки складає 6 метрів, ширина — 10.

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 