Воронка в 6 метрів у власному подвір’ї. Деталі ранкового обстрілу (фото)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка.

Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч.

Глибина воронки складає 6 метрів, ширина — 10.

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости