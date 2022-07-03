Як складеться ситуація на Луганщині: прогноз американського Інституту вивчення війни

Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення

Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, найближчими днями. Потім армія РФ зосередиться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 липня, пише Главком

Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, зазначили аналітики. Українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута.

Війська РФ наступають на південний захід від Лисичанська, щоб, імовірно, просунутися на захід у бік Сіверська та завершити захоплення всієї Луганської області.

Однак російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов’янська.

Російські сили здійснили обмежені атаки на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

Агентство Телевидения Новости