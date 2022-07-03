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Чорнобаївка 23:0

Чорнобаївка 23:0

Українські захисники знищили два склади ворожих боєприпасів біля Чорнобаївки та Снігурівки.

Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь», пишуть «Українські новини».

«У Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки як бонус до звільнених територій захоплено 4 трофейні бойові машини піхоти», – йдеться в повідомленні.

Представник штабу Одеської ОВ Сергій Братчук також прокоментував вибухи в Чорнобаївці.

«До речі. Знову Чорнобаївка. Який там рахунок? Дякую ВСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів», – написав Братчук.

Агентство Телевидения Новости

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