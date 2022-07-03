Наслідки ранкового обстрілу підприємства в Київському районі Харкова

Військові рф продовжують нищити інфраструктуру Харкова. Сьогодні вранці армія росії завдала ракетного удару по підприємству в Київському районі Харкова: пошкоджено нежитловий фонд міста та автобуси.

Кількість постраждалих встановлюється. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1 провели огляд місця події та зібрали речові докази. На місці події працювали співробітники ДСНС.

За даним фактом слідчим райуправління відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости