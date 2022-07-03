Масований обстріл Слов’янська: велика кількість загиблих та поранених

Окупаційні війська росії 3 липня здійснили масований обстріл із реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині, внаслідок чого є багато загиблих і поранених.

Про це заявив мер міста Вадим Лях, пише Громадське.

Він повідомив, що у місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами мера, це наймасованіший обстріл Слов’янська за останній час.

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко вже повідомила «Суспільному», що унаслідок обстрілу російськими військами Слов’янська – 6 загиблих і 15 поранених.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами Краматорська з РСЗВ «Смерч».

Ситуація на Донеччині:

Голова ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під контролем України наразі перебуває приблизно 45% Донецької області, водночас ці території росіяни постійно обстрілюють. За його підрахунками, на вільній території Донеччини залишаються орієнтовно 340 тисяч цивільних.

Генштаб уранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.

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