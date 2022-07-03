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За добу харківські патрульні затримали 24 нетверезих водіїв

За добу харківські патрульні затримали 24 нетверезих водіїв

Під час патрулювання Харкова патрульні зупинили 24 водіїв з ознаками сп’яніння. На усіх порушників біли складені адмінпротоколи.

Патрульна поліція Харківської області нагадує про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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