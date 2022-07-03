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Одна людина загинула, четверо постраждали: наслідок ранкового обстрілу Харкова
Вранці обстрілів зазнали Новобаварський та Київський райони Харкова: одна людина загинула, четверо травмовані. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста.
Пошкоджено декілька приватних домоволодінь та багатоквартирних будинків.
Внаслідок одного з ударів в огороді приватного домоволодіння утворилася воронка діаметром 10 та глибиною 6 метрів.