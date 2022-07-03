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Дергачівську та Вільхівську громади знов обстріляли: 3 загиблих, один поранений

Дергачівську та Вільхівську громади знов обстріляли: 3 загиблих, один поранений

Сьогодні окупанти обстріляли населені пункти Харківського району: села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В обласній військовій адміністрації просять жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги, без потреби не виходити на вулиці.

Агентство Телевидения Новости

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