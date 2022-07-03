В Бєлгороді загинула родина з Харківщини

Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки – 3 людини, зокрема й маленька дитина. Про це повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко

«Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території», написав Задоренко в Facebook.

Агентство Телевидения Новости