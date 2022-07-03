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У передмісті Харкова поліцейські оперативно розшукали 5-річного хлопчика

У передмісті Харкова поліцейські оперативно розшукали 5-річного хлопчика

Сьогодні близько 18:00 до чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась 36-річна мешканка селища Безлюдівка.

Жінка розповіла, що вона з сином перебували в гостях у бабусі. Невдовзі дорослі помітили, що дитини немає. Спочатку вони кинулись розшукувати хлопчика самостійно, але потім вирішили звернутись по допомогу до правоохоронців.

За 20 хвилин поліцейські офіцери громади знайшли малюка на одній з вулиць селища та повернули матері. Як з’ясувалося, хлопчик вирішив самостійно повернутися додому.

Жодних протиправних дій у відношенні дитини скоєно не було. З матір’ю малюка поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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