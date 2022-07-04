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За новим розкладом: Харків знову обстріляли о четвертій ранку

За новим розкладом: Харків знову обстріляли о четвертій ранку

РФ 4 липня обстріляла Харків, два вибухи пролунали о 04:03 та о 04:04. Внаслідок ракетних ударів частково зруйнована школа у Шевченківському районі.

Про це Суспільному розказав речник обласного управління рятувальників Євген Василенко.

Вже декілька днів поспіль вороги змінили тактику. Якщо раніше вони обстрілювали Харків з території Бєлгорода ракетами “Іскандер” об 23.00, то наразі змістили обстріли на ранок.

Бьють виключно по жилим масивам та об’єктам інфраструктури – школам, лікарням, цивільним підприємствам.

Агентство Телевидения Новости

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