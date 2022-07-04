Через обстріли на Харківщині горить пшениця та школи

За добу з 03 по 04 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 10, пожежі з інших причин — 9, також 1 виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 — для надання допомоги населенню та 3 — інші виїзди.5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Харківському районі , 2 – в Ізюмському та 2 — в Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова.

Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця.

Так, о 15:38 рятувальники залучались на гасіння пожежі в триповерховому приватному житловому будинку в с. Слобідське Харківського району. Подія сталася внаслідок ворожого обстрілу. Площа пожежі складала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

О 17:15 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га. До ліквідації пожежі був залучений підрозділ ДСНС з селища Барвінково.

О 18:05 внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі СТО, що в селищі Циркуни Харківського району. Площа пожежі складала близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі навчального закладу, що в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерхова будівля зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі складала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости