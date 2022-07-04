За тиждень на Харківщині загинуло 30 циільних

Такі дані навели у Нацполіції. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж. Поліцейські ретельно документують кожний злочин військових країни-агресора проти українського народу. За адресами здійснюються виїзди та огляди місць подій, збираються первинні матеріали.Весь особовий склад поліції Харківського гарнізону несе службу за місцями дислокації, надає допомогу населенню, здійснює охорону громадського порядку на пунктах видачі гуманітарної та грошової допомоги, патрулює вулиці міста та населених пунктів області, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації з уразливих місць Харківщини.Поліцейські систематично проводять заходи щодо виявлення злочинів, скоєних в умовах воєнного часу. На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1600 транспортних засобів для виявлення правопорушень.Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 15 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.Працівники поліції щодня активно виявляють та розслідують кримінальні злочини.Працівники поліції під час патрулювання вулиці Дар’янської у Харкові зупинили для перевірки транспортний засіб під керуванням 35-річного чоловіка. З’ясувалося, що громадянин мав водійське посвідчення на своє ім’я з ознаками підробки. Правопорушник доставлений до відділу поліції для з’ясування обставин події.Дільничні інспектори поліції затримали чоловіка, який по проспекту Перемоги викрав товар з супермаркету.Минулої доби в ході відпрацювання території міста працівники поліції виявили 4 підозрілих особи, у яких вилучили наркотики. Правопорушники доставлені до відділів поліції, триває перевірка.Правоохоронці постійно дбають про безпеку та соціальний захист мешканців міста та області, забезпечують їх продуктами харчування та предметами першої необхідності. Гуманітарну допомогу поліцейські надають найбільш уразливим верствам населення.У зв’язку зі збільшенням артобстрілів Харкова міська влада інформує, що громадяни можуть використовувати метрополітен як укриття. Поліція просить містян не ігнорувати сигнали тривоги.

Агентство Телевидения Новости