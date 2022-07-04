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Зруйнована вранці школа: залишилося лише дитяче взуття (фото)

Зруйнована вранці школа: залишилося лише дитяче взуття (фото)

Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо –постраждалих немає, у гімназії нікого не було, повідомляють в ХОВА.

▪️На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені – 6 людей.

▪️Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

Агентство Телевидения Новости

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