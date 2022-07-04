Батько вбив мати на глазах дітей

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 36-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 4 березня 2022 року в квартирі, розташованій в Салтівському районі Харкова, де також перебували неповнолітні діти, між чоловіком і жінкою виник побутовий конфлікт. Чоловік схопив ніж та вдарив жінку в область підключичної артерії, внаслідок чого вона померла на місці. Це все сталося фактично на очах дітей – 16-річної дочки померлої, та їх спільних хлопчика і дівчинка, яким 3 і 6 років.

Встановлено, що раніше чоловік вже був судимий за хуліганство, крадіжку та злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Обвинувачений визнав свою вину повністю.

30 червня 2022 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости