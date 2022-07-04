Батько вбив мати на глазах дітей
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 36-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що 4 березня 2022 року в квартирі, розташованій в Салтівському районі Харкова, де також перебували неповнолітні діти, між чоловіком і жінкою виник побутовий конфлікт. Чоловік схопив ніж та вдарив жінку в область підключичної артерії, внаслідок чого вона померла на місці. Це все сталося фактично на очах дітей – 16-річної дочки померлої, та їх спільних хлопчика і дівчинка, яким 3 і 6 років.
Встановлено, що раніше чоловік вже був судимий за хуліганство, крадіжку та злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Обвинувачений визнав свою вину повністю.
30 червня 2022 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.