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Суддя з Харкова Олександр Мамалуй став Героєм України

Суддя з Харкова Олександр Мамалуй став Героєм України

Президент України Володимир Зеленський нагородив суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який захищає Україну у складі Збройних сил України, орденом “За мужність” II ступеня.

Олександр Мамалуй з 2001 року працював суддею Харківського господарчого суду. В 2014 році добровльцем пішов на війну, став снайпером ЗСУ. Учасник оборони Донецького аеропорту. Автор книги “Воєнний щоденник (2014-2015)

В 2017 демобілізований, став суддею Верховного суду України. Знову мобілізований 24 лютого 2022.  В якості командира снайперської групи бере безпосередню участь в бойових діях проти російських загарбників.

Агентство Телевидения Новости

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