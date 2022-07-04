Харків квітне: у місті з’явилися патріотичні клумби

Харків квітне – кожного року тут з’являються живі яскраві композиції. Цей рік не став виключенням – комунальні служби доглядають вулиці та висаджують квіти. У містi з’являються нові тематичні клумби.

Олеся Гуцаль, ландшафтний дизайнер КП «Харківзеленбуд»

Есть у нас уже несколько клумб на «Зеркальной струе»: клумба, посвященная нашим ЗСУ, потом там два шеврона, один посвященный полиции, второй – батальону харьковскому 227-му.

В саду Шевченко розташована клумба із національним гаслом «Слава Україні». Друга частина відомого на весь світ вітання знаходиться вже в іншому місці, на Соборному узвозі. Квітковий напис «Героям слава» добре видно і водіям, і пішоходам.

Олеся Гуцаль, ландшафтний дизайнер КП «Харківзеленбуд»

Центр композиции у нас сердце, оно выполнено из голубого агератума, фон неба, и лимонный тагетис – это наша пшеница. Обсажено оно ирезиной и зеленой альтернатерой. Буквы выполнены тоже ирезиной. А сам фон у нас – белый катарантус.

Багато роботи на проспекті Незалежності – кількість висаджених квітів тут обчислюється тисячами. В залежності від сезону склад композицій може змінюватися.

Наталя Панова, майстер КП «Харківзеленбуд»

Высажено тут больше 22 тысяч цветов колеус, 2 тысячи тагетиса. Весной посадили розы около 400 штук. И дальше колеус, цинерария, бегония. Однолетние цветы.

Восени тут планують посадити хризантеми. На Павловому Полі одній з клумб дісталося під час чергового обстрілу.

Наталя Панова, майстер КП «Харківзеленбуд»

В сквере 23 Августа возле стел, повреждены сами стелы и повреждены клумбы. Очень жалко, но мы все исправили, рассадили, выровняли, клумбы цветут и пахнут. Люди стараются, настроение бодрое. Все считают, что лучше быть на работе, чем дома бояться этих взрывов. Здесь в коллективе отвлекаешься, дома не сидишь не трусишься. Настроение нормальное, хорошее.

Щоденно на ділянку, де працює Наталя, виходить 22 людини. Саджати квіти доводиться з дотриманням правил безпеки, прислухаючись до сигналів повітряної тривоги.





Агентство Телевидения Новости