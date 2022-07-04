Тренувальні польоти дронів Харківської тероборони

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони показали, як проходять тренувальні польоти пілотів дронів. Будь який вишкіл підвищує боєздатність підрозділу та наближає Україну до перемоги.

Бійці батальйону на полігоні тренуються не тільки зі стрілецькою зброєю, свою майстерність удосконалюють й пілоти сучасних технологічних бойових дронів. Квадрокоптер здатен не тільки відшукати ворога, але й винищити його, завдавши по ньому потужний удар зверху.





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