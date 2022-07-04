На Харківщині ЗСУ знищили велику кількість окупантів разом із технікою

Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

«Попри все наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами.

Сьогодні з тимчасово окупованих територій області евакуйовали 860 людей. Дякую волонтерським організаціям, які супроводжували цей процес, обласним службам та всім, хто сприяв евакуації».

Агентство Телевидения Новости