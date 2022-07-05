Вранці Харків та Дніпро сколихнули вибухи.

Їх жителі Харкова почули близько 2:00, Дніпра близько 4.00 Про це повідомили в низці Тelegram-каналів.

По Дніпру російські війська випустили сім ракет, шість із них були збиті. Ще одна влучила у приватний сектор міста Покров.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Валентин Резніченко.

«Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав», – повідомив Резніченко.

У місті Покров був «приліт» у приватний сектор: за інформацією голови ОВА, зруйновані кілька будинків, ще у кількох вибило шибки, від вибуху сталася пожежа. Але попередньо люди не постраждали.

По Харкову був проведений авіаційний удар, повідомляють у Генштабі, руйнування та постраждалі уточнуюються

Агентство Телевидения Новости