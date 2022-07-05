РФ ГОТУЄТЬСЯ ДО НАСТУПУ НА НА БАХМУТ І СІВЕРСЬК — ISW

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

Про це повідомляє ISW.

Президент Росії Володимир Путін відсвяткував захоплення Росією Лисичанська і кордону з Луганською областю та, схоже, наказав російським військовим взяти оперативну паузу.

За даними, які проаналізував інститут, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню з непрямого наведення та наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій.

Зокрема, українські сили завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області (поблизу лінії фронту) 4 липня та Сніжному Донецької області (приблизно 75 км від лінії фронту) вночі з 3 на 4 липня після удару по одному з чотирьох російських складів боєприпасів у Мелітополі 3 липня.

Наданий Заходом HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості, зазначає ISW.

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