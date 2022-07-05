США й партнери пришвидшать постачання зброї Україні – Волкер

Сполучені Штати Америки разом з партнерами шукають шляхи для пришвидшеного постачання зброї Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер.

“Системи озброєння та амуніція з США прибувають, але поки не все прибуло. Це ставить росіян у більш вразливу позицію… Насправді багато західного озброєння вже в Україні. “Джавеліни”, “Стінгери”, гаубиці тощо. Але тепер ми говоримо про нові системи — HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі”, — сказав він.

На запитання журналіста, чи може обіцяна техніка надійти в липні й серпні, Волкер відповів ствердно.

Агентство Телевидения Новости