Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 78

США й партнери пришвидшать постачання зброї Україні – Волкер

США й партнери пришвидшать постачання зброї Україні – Волкер

Сполучені Штати Америки разом з партнерами шукають шляхи для пришвидшеного постачання зброї Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер.

“Системи озброєння та амуніція з США прибувають, але поки не все прибуло. Це ставить росіян у більш вразливу позицію… Насправді багато західного озброєння вже в Україні. “Джавеліни”, “Стінгери”, гаубиці тощо. Але тепер ми говоримо про нові системи — HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі”, — сказав він.

На запитання журналіста, чи може обіцяна техніка надійти в липні й серпні, Волкер відповів ствердно.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 