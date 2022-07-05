За фактом руйнування руйнування навчальних закладів йде слідство

Військові рф продовжують нищити інфраструктуру Харкова. 5 липня близько 02:30 ворог обстріляв Салтівський район міста. Постраждалих осіб немає.

Ракетний удар військові рф завдали по навчальному закладу. В результаті обстрілу утворилася вирва, пошкоджено дах, частково зруйновані стіни будівлі, вибиті віконні рами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі ліцею та технічного училища.

Огляд місця події проводили прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости