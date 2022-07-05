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У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу військкома, – Генштаб ЗСУ

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу військкома, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ заявили, що у воєнний час призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїхати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це обмеження передбачено нормою закону «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року, повідомляє «Громадське». Однак, військовозобов’язані все ж можуть виїхати за межі місць проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час – для цього треба отримати дозвіл.

Такий дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Також розглядається додаткове унормування питань переміщення людей, які систематично перетинають адмінмежі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

Агентство Телевидения Новости

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