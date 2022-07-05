У студента Політеха рідкісна хвороба: рахунок йде на дні

Студент Української інженерно-педагогічної академії Сокол Максим у травні потрапив до Харківського інституту невропатології з діагнозом синдром Гійєна-Барре (патологія нервової системи, параліч). Це дуже рідкісна та тяжка хвороба.У травні, коли Максим не міг сам дихати, знаходився у реанімації, і питання стояло про порятунок його життя, ми звернулися по допомогу до усіх-усіх-усіх небайдужих. Кошти на ліки було зібрано, життя було врятовано, хлопцю допомогли знайомі та незнайомі люди. Велика їм подяка та низький уклін! Максима виходили, він зміг самостійно дихати і навіть трохи ворушити пальцями рук! З’явилася надія на перемогу над страшною хворобою.Але зараз настала рецесія хвороби і є необхідним продовження лікування.Лікування проводять Біовеном, який є дуже коштовним. Вартість одного флакону складає від 12 до 15 тисяч гривень. Щодоби Максиму необхідно капати внутрішньовенно п’ять флаконів. Хвороба є виліковною, але для одужання потрібні крапельниці, грошей на які не вистачає!Родина Максима звертається за допомогою до усіх небайдужих, просимо допомогти зібрати кошти на лікування! Важливою є кожна копійка!

Ми живемо надією, що у цій війні з хворобою Максим переможе!Просимо поширити цю інформацію по знайомих/чатах, це дуже допоможе.

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