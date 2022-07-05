СБУ ініціювала арешт активів російських компаній на понад 40 млн грн на Харківщині

На Харківщині за ініціативи СБУ арештовано активи російських компаній на понад 40 млн грн.

Мова йде про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії рф проти України. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари – громадяни й юридичні особи країни-агресора.

Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету рф.

Це компанії з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній на загальну суму понад 40 млн грн.

Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах).

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ за сприяння працівників ДПС у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости