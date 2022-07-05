Окупанти дистанційно мінують місцевість в районі Циркунів

На Харківському напрямку російські військові наступальних дій не ведуть, але вдаються до обстрілів Харківської області та дистанційного мінування місцевості.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника.

«На Харківському напрямку ворожі підрозділи 6-ї армії західного військового округу берегових військ Балтійського флоту, а також мобілізаційного резерву першого та другого армійських корпусів зосередилися на утриманні раніше захоплених позицій, наступальних дій не ведуть. У напрямку населених пунктів Козача Лопань та Соснівка українські воїни відбили штурмові дії противника і змусили його відійти”, – розказав Мотузяник.

За його словами, щоб порушити логістичне забезпечення підрозділів ЗСУ, в районі Циркунів окупанти дистанційно замінували місцевість. Також РФ завдала авіаційних ударів з вертольотів Ка-52 в районі Петрівки.

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