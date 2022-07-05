Медики харківської «швидкої» будуть знаходити пацієнтів за допомогою геолокації

Харківські медики користуватимуться новою системою визначення місцезнаходження людини по телефону, повідомили в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Для цього необхідно мати смартфон з операційною системою Android або Apple iOS та підключення до інтернету.

«Ситуації, коли потрібно швидко і точно визначити місцезнаходження людини, трапляються постійно. Саме для цього і була розроблена програма. Процес визначення місцезнаходження людини має назву – геолокація. Визначення місцезнаходження можливе лише за згодою людини, яка звернулась в центр екстреної медичної допомоги.

Життя 45-літнього жителя села Петрівка Красноградського району Харківської області було врятовано саме завдяки визначенню місцезнаходження. 26 червня о 13 годині до ЕМД надійшов виклик від чоловіка (отруєння лікарськими засобами), який не міг пояснити своє місцезнаходження. З його дозволу було встановлено геолокацію. Бригада швидко відреагувала на виклик та провела всі необхідні методи інтенсивної терапії».

Агентство Телевидения Новости