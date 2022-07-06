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Рівень вмісту алкоголю у крові п’яного харківського водія перевищував норму у 18 разів
Сьогодні вдень на проспекті Гагаріна патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР.
Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,58 проміле.
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
Зокрема за минулу добу патрульні виявили 18 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.