Рівень вмісту алкоголю у крові п’яного харківського водія перевищував норму у 18 разів

Сьогодні вдень на проспекті Гагаріна патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР.

Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,58 проміле.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Зокрема за минулу добу патрульні виявили 18 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости