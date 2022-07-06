Ворог умисно перетворює поля з хлібом на згарища на Харківщині

За добу з 05 по 06 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 9, пожежі з інших причин — 10, також 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню та 1 — інші виїзди.

9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились в Немишлянському (1), Новобаварському (1), Київському (1) районах міста та Харківському (3), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Горіли трава, поле пшениці, навчальний заклад, житлові та адміністративні будинки.Так, увечері рятувальники залучались на гасіння пожежі в Ізюмському районі, біля смт. Андріївка горіло поле пшениці на площі 500 кв.м. Подія сталася внаслідок ворожого обстрілу. Було задіяно 2 одиниці техніки ДСНС та 9 рятувальників. Через одну годину пожежу було ліквідовано.

О 23:21 внаслідок обстрілів спалахнув двоповерховий житловий будинок, гараж та 3 автомобіля. Подія сталася в Харківському районі, м. Дергачі. До місця виклику виїхали 2 відділення на автоцистернах. Площа пожежі становила 200 кв.м. О 00:02 пожежу вдалося ліквідувати.Піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости