Цієї ночі окупанти “денацифікували” ВИШ у Харкові

Вночі окупанти наносили ракетних ударів із території рф по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.

Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському- в адмін будівлю, зруйновано частину приміщення.

У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

За добу по області постраждали 3 осіб: 2 – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки, повідомляють в ХОВА

Поки російська «армія» нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм – наші захисники тримають позиції. Наступальні операції рф – безуспішні.

Агентство Телевидения Новости