Російській паспорт заступника Харківської облради все ж такі став приводом для розслідування

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради. Про це повідомляє прес-служба ДБР:

З початку повномасштабного вторгнення в Україну збройних формувань російської федерації, Державне бюро розслідувань системно відпрацьовує інформацію щодо виявлення громадян, у тому числі працівників правоохоронних органів та представників влади, які можуть бути пособниками країни-агресора.

Так, у поле зору працівників Бюро потрапив заступник голови Харківської обласної ради.

За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії.

ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.Наразі питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом, – йдеться у повідомленні.

У ДБР не називають ім’я чиновника, але медіа вихідними даними оприлюднило призвіще фігуранта розслідування – Богдан Мальований. Тем більше, інформація про те, що Мальований має російські документи була оприлюднена ще до початку поноасштабного вторгнення рф в Україну.

Після того, як в середині лютого 2022 року з’явилась інформація про російський паспорт Богдана Мальованого, голова Харківського облради Тетяна Єгорова-Луценко офіційно звернулася до СБУ у Харківській області щодо перевірки цієї інформації. Станом на сьогодні, про результати цієї перевірки нічого невідомо. Також депутати Харківської облради на сесії в лютому намагались внести в порядок денний питання про відставку Мальованого з посади заступника голови облради, але голосів тоді не вистачило.

Перші місяці з початку другої фази війни про Богдана Мальованого не було взагалі нічого відомо. Заступник голови облради до сих пір публічно жодним чином не висловився щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну. І ось 17 червня, на світлинах які виставив голова Харківської ОВА, з’являється Богдан Мальований. Про шлях зрадництва чиновника детально, з документами написали аналітики Харківського антикорупційного центру. За їх даними, чиновник який мав достп то таємниць та військової інформації про оборону Харківщини, не просто отримав російські документи про всяк випадок. Він здійснював дії на користь ворога.

Але про початок розслідування щодо документів, а не державної зради, у ДБР заявили лише наразі.

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко ініціювала відсторонення заступника Богдана Мальованого. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Facebook Єгорової-Луценкоу своєму Facebook. Щоправда наразі цей контент не доступний.

За словами Єгорової-Луценко, рішення ініціювати відсторонення вона ухвалила “в зв’язку з суспільним резонансом та фігуруванням у ЗМІ копій документів, які свідчать про можливе російське громадянство заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого (ексОПЗЖ)”.

Ухвалюватимуть рішення депутати. Після внесення відповідного проєкту має відбутися таємне голосування — для цього депутати мають зібратися офлайн. Коли це буде не зрозуміло, наразі сесії проходят онлайн. А тому Малований залишається чиновником з ймовірним російським паспортом та доступом на таємниць оборони Харкова

Агентство Телевидения Новости