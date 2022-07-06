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Новобаварський район: енергетики відновили електропостачання після ракетного удару

Новобаварський район: енергетики відновили електропостачання після ракетного удару

Вночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків. Внаслідок ракетного удару з боку окупантів було зруйновано адмінбудівлю та знеструмлено 130 споживачів Новобаварського району: 110 побутових та 20 юридичних.

Фахівці Холодногірського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” від самого ранку почали ремонтні роботи на місці події та вже о 8:30 заживили перших споживачів.

“Усі роботи з відновлення електропостачання у Новобаварському районі завершено об 11:00”, – зазначили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости

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