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Новобаварський район: енергетики відновили електропостачання після ракетного удару
Вночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків. Внаслідок ракетного удару з боку окупантів було зруйновано адмінбудівлю та знеструмлено 130 споживачів Новобаварського району: 110 побутових та 20 юридичних.
Фахівці Холодногірського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” від самого ранку почали ремонтні роботи на місці події та вже о 8:30 заживили перших споживачів.
“Усі роботи з відновлення електропостачання у Новобаварському районі завершено об 11:00”, – зазначили в обленерго.