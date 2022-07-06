Терехов просить містян утриматись від прогулянок

Ворог щодня обстрілює Харків, намагаючись таким чином психологічно вплинути на містян. Проте, незважаючи на обстріли за розкладом, харків’яни вистоять.

Про це в ефірі програми «Дороги до свободи» на телеканалі «Настоящее время» заявив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазанчив, що з початку війни агресор не залишає Харків у спокої. Зараз у місті немає району, який був би повністю безпечним і не зазнавав обстрілів. По всьому Харкову ворог залишив глобальні руйнування і продовжує робити це щодня.«Я завжди попереджаю харків’ян про небезпеку. Якщо вибирати між утриматися від прогулянок чи погуляти сквером, звичайно, потрібно утриматися. Я розумію, як це важко: гарна погода, хочеться вийти на свіже повітря, але це дуже небезпечно. Ворог, як за розкладом, кілька разів на добу цинічно обстрілює нас. То було вночі о 12:00, тепер о 4:00 ранку. Звісно, ​​це психологічний вплив на мирних жителів. Але, незважаючи на це, ми вистоємо. Нас не залякати. У нас дуже міцний дух», – наголосив мер.

Також він зазначив, що через постійні обстріли Харків не може перезапустити економіку. Нині у місті проживає близько 1 млн. осіб, проте багато хто з них через війну втратив роботу.

«У нас відкриті всі супермаркети, але купівельна спроможність харків’ян зараз низька. Звичайно, ми забезпечуємо їх гуманітарною допомогою. За це відповідають глави наших районних адміністрацій. Але для нас дуже важливо, щоб із перших хвилин миру ми перезапустили економіку. Щоб у людей з’явилися гроші, і вони самі могли купувати необхідні товари», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости