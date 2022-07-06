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Через обстріл педагогічного університету загинула людина

Через обстріл педагогічного університету загинула людина

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу педагогічного університету Загинув 40-річний сторож. Знищено 3 поверхи головного корпусу, зруйнований пам’ятник Скововроди, ім’я якого носить заклад.

Огляд місця подііі проводили співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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