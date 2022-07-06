Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:55
Просмотров: 37

Ще одна ракета зруйнувала пам’ятку архитектури вночі

Ще одна ракета зруйнувала пам’ятку архитектури вночі

За процесуального керівництва Новобаварської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків. У Новобаварському районі значних руйнувань зазнала адмінбудівля. Вона є пам’яткой архитектури. Місце на удару оглянув й мер Харкова.

У Слобідському районі ворожа ракета впала на відкриту місцевість неподалік житлового масиву.

Досудове розслідування проводять співробітники відділу поліції №1 ХРУП №3 та відділу поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 