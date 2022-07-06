Ще одна ракета зруйнувала пам’ятку архитектури вночі

За процесуального керівництва Новобаварської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків. У Новобаварському районі значних руйнувань зазнала адмінбудівля. Вона є пам’яткой архитектури. Місце на удару оглянув й мер Харкова.

У Слобідському районі ворожа ракета впала на відкриту місцевість неподалік житлового масиву.

Досудове розслідування проводять співробітники відділу поліції №1 ХРУП №3 та відділу поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости