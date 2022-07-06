Поліцейські здали кров для військовослужбовців Збройних Сил України

До донорського руху долучилися співробітники з різних служб Богодухівського районного відділу поліції.Через масштабне вторгнення військ російської федерації на територію України в медичних закладах завжди повинні бути запаси банку крові та її компонентів.Це вкрай необхідно для порятунку життя наших захисників.6 липня працівники Богодухівського районного відділу поліції прибули до Харківського обласного центру служби крові. Поліцейські здали кров для порятунку поранених українських захисників та мирного населення.Поліцейські вважають, що сьогодні всі громадяни мають бути максимально згуртованими та повинні допомагати тим, хто цього потребує.Поліцейські закликають долучатися до донорського руху та здавати кров для захисників України

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