Один загиблий, один постраждалий: ДТП в Богодухові

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 липня о 19:48 у місті Богодухів на автошляху Харків – Охтирка.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій Mitsubishi Lancer, рухаючись в бік міста Богодухів, не переконався в безпечності маневру обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2110 під керуванням 30-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку. Після зіткнення обидва автомобілі з’їхали в кювет, де кілька разів перевернулись та зіткнулись з деревами. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП 30-річний водій ВАЗ загинув на місці події. Водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження, його доставили до харківської лікарні.

Слідчим відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости