В четвер частина Київського району Харкова залишиться без води

Завтра, 7 липня, «Харківводоканал» проводитеме планово-попереджувальні роботи у Київському районі: триває підготовка мереж до осінньо-зимового періоду.

Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 8:00 до 20:00 буде припинено водопостачання частини Київського району, обмеженої:

вулицею Сумською, територією іподрому, вулицею Пушкінською, провулком Квітковим, вулицею Вологодською, в’їздом Вологодським, провулком Вологодським, 1-м провулком Омським, 3-м в’їздом Челюскінців, 2-м в’їздом Будівельним, Островським в’їздом, узвозом Весніна, вулицею Дарвіна та вулицею Жен-Мироносиць.

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