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Виносив речі з пошкоджених квартир харків’ян: поліція затримала мародера

Виносив речі з пошкоджених квартир харків’ян: поліція затримала мародера

Поліцейські викрили чоловіка у скоєнні двох квартирних крадіжок в період дії воєнного стану: зловмисник викрав техніку з квартир громадян, які були пошкоджені вибухами.

Протягом червня-липня до поліції надійшли звернення від жителів Київського району.

Вони повідомили, що через бойову агресію рф були вимушені покинути власні домівки, а коли повернулися до Харкова, виявили відсутність в квартирах побутової техніки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів 05 липня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили, що до скоєння квартирних крадіжок причетний 34-річний харків’янин. Раніше неодноразово судимий чоловік проник в житло громадян, яке було пошкоджено вибухами, та викрав звідти техніку.

В ході огляду місця мешкання зловмисника поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Слідчими Харківського районного управління поліції № 1 відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Поліцейські встановлюють його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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