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На Харківщині ЗСУ успішно відбили штурмові дії окупантів в напрямку Козача Лопань – Соснівка

На Харківщині ЗСУ успішно відбили штурмові дії окупантів в напрямку Козача Лопань – Соснівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 липня. 133 доба війни.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.

Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та  Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке – Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та з втратами відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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